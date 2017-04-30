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السيطرة علي حريق بمصنعين في المنطقة الصناعية بسوهاج
سوهاج – عمار عبد الواحد: أصيب عامل بحالة اختناق في حريق هائل نشب بمصنع الخشب المضغوط وامتداده لمخزن مصنع مجاور لتدوير الملابس بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا شمال محافظة سوهاج
تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بمصنع الخشب المضغوط بالمنطقة الصناعية بمشروع غرب طهطا دائرة المركز.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وتبين من التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد المشنب ، رئيس مباحث مركز طهطا، نشوب الحريق في كمية كبيرة من البوص مشونة خارج سور مصنع الخشب ملك إبراهيم محمد السيد هاشم - 39 عاما، ويقيم شارع الشهداء ببندر جهينة، وتطاير الشرر لمخزن مجاور به كمية من مخلفات الملابس والأقطان القديمة خاصة بمصنع تدوير ملابس ملك بولس كامل عبد الله.
نتج عن الحريق إصابة إبراهيم أحمد السيد - 20 عاما، عامل بالمصنع الأول، ويقيم دائرة مركز جهينة بحالة اختناق.
وانحصرت التلفيات في احتراق كمية كبيرة من البوص المعدة للفرم لاستخدامها فـي تصنيع ألواح الخشب المضغوط، وعددًا من ألواح الخشب وكذا حوالي نصف طن من مخلفات الأقطان.
ورجح خالد عبد الوهاب محمد - 46 عاما، مهندس بالمصنع، أن يكون سبب الحريق انبعاث شرر من شكمان |اللودر الكباش| أدى لاشتعال النيران بمنطقة التخزين، نافيا وجود شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1564 إداري المركز لسنة 2017.
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