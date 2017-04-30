أكد اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أنه لم يتم التواصل مع البرلمان حتى الآن بشأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال بخيت في تصريح خاص لـ|فيتو|: من الصعب التوقع بموعد إعلان هذا التشكيل، لأن السلطة التنفيذية المسئولة عن تشكيل المجلس، لديها آليات معينة ودقيقة في الاختيار، مشيرا إلى أن المجلس سيضم العديد من الجهات والمؤسسات، بالإضافة لممثلين عن الإعلام، الأمر الذي يتوجب فيه التأني وحسن الاختيار، لما سيقع على عاتقهم من مسئولية كبيرة في محاربة خطر الإرهاب.