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السيسي يشهد اليوم احتفال عيد العمال ويكرم قدامى النقابيين
30
ابريل
2017
07:43 AM
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، ويلقى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.يشهد الاحتفال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. كما يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.
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