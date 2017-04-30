الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 30 إبريل 2017

القاهرة - (أ ش أ): القاهرة : يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال ويوجه خلالها الرئيس كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر ؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج

القاهرة : يعقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس ندوة موسعة للترحيب بابفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بمصر، وذلك بحضوره ومشاركة عدد من سفراء الدول الأوروبية والعربية والخبراء والمستثمرين.

القاهرة : تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساحة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلني، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع.

الخارجة : تبدأ فعاليات برنامج التوعية الذي تنظمه وزارة الزراعة في الوادي الجديد لمواجهة أمراض |الحمى القلاعية| و|حمى الوادي المتصدع | .

القاهرة : تبدأ فعاليات المؤتمر الخاص بالإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع (المعلمون أولًا)، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة.

القاهرة : تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى إجراءات المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار ، وتستمر مهمة البعثة 11 يوما.

الخرطوم : تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة بالسودان فى موعدها المحدد ، بأكاديمية كرة القدم بالخرطوم ،وذلك رغم قرار الاتحاد الدولي للعبة | فيفا| بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر.

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