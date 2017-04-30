قال الطاهر الهاشمى، القيادى الشيعى إن دعوته للحوار بين السلفيين والشيعة ليست جديدة، فسبق أن أرسلتها للشيخ ياسر برهامى من أربع سنوات ولم يرد عليها

وأضاف الهاشمي في تصريح لـ فيتو: نرحب بالحوار مع السلفية دون تعصب، ونريد تحاورا علميا للتقريب بين المذاهب لكن دعوتنا تقابل بالرفض والاتهام بطائفية الشيعة، مشيرا إلى أن التحاور لا يعني تقديم تناولات من طرف لاخر وانما الهدف العمل من أجل مصر والابتعاد عن أي خلافات.وكان القيادي الشيعي نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة جدد فيها ندائه إلى السلفيين مطالبا إياهم بالحوار، خاصة وأن العدو الصهيوني لا يريد لأمة محمد التوحد لذا يبث الفتنة بين الدول الإسلامية.