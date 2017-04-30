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عبدالعال و3 وزراء يفتتحون اليوم برلمان جامعة عين شمس
30
ابريل
2017
06:00 AM
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يفتتح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للانعقاد الثاني لبرلمان جامعة عين شمس
وتنظم الجلسة برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، وذلك بحضور العديد من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
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