يفتتح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للانعقاد الثاني لبرلمان جامعة عين شمس