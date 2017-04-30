يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الطائرة الثالثة الجديدة التي تسلمتها مصر للطيران من طراز البوينج B737-800 NGs من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية، وعلى متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها لتنضم إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة