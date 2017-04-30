قال الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى، إن دعوة الطاهر الهاشمى القيادى الشيعى للحوار بين السلفيين والشيعة أمر نوافق عليه شريطة أن يقولوا رضى الله عن أبى بكر وعمر وعائشة، وأن يتخلوا عن زواج المتعة وسب الصحابة والمآخذ التي تؤخذ على الشيعة

وأضاف عبد الحميد في تصريح لـ«فيتو»، «نحن دولة سنية ولا نرفض التعاون مع الشيعة المصريين، لكننا لا نقبل التنازل عن الشرع، وبالتالى فالحوار بيننا وبين الشيعة يحتاج إلى تحديد النقاط التي على أساسها سيتم|. كان القيادي الشيعي الطاهر الهاشمي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم يرحبون بالحوار مع السلفية دون تعصب، والتقريب بين المذاهب لكن دعوتهم تقابل بالرفض والاتهام بالطائفية الشيعة.