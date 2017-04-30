أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم الأحد، تأخر إقلاع طائرتي الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون وعدن باليمن بسبب انتظار تصريح قوات التحالف، كما تم إلغاء إقلاع رحلة إلى ينبع لقلة عدد الركاب

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 المتجهة إلى عدن تاخرت 6 ساعات، في حين تأخرت الرحلة رقم 607 المتجهة إلى سيئون 5 ساعات لحين صدور تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة إير كايرو بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.