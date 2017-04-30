-
رياضة
- إيناسيو: هذه أولوياتي.. والأهلي يتفوق على الزمالك لسبب واحد
- إيناسيو يوجه رسالة لاتحاد الكرة
- ايناسيو يوضح حظوظ الزمالك في التتويج بأفريقيا.. ويوجه رسالة إلى الإعلام
- إيناسيو يتحدث عن دور شيكابالا القائد.. وسلبيات لاعبيه
- تعليق ناري من حازم إمام على هجوم مرتضى منصور
- وليد عبد اللطيف يعتذر عن عدم تدريب شباب الزمالك
- ايناسيو يتحدث عن صراع القطبين في مصر.. وسر معرفته المبكرة بالزمالك
- صلاح على أعتاب دخول التاريخ في ديربي روما
- ايناسيو يكشف كواليس تعاقده مع الزمالك.. ودور مرتضى منصور
- سموحة يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لشراء مانجا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تفاصيل مباركة بابا الفاتيكان لعروسين في القداس الإلهي بالدفاع الجوي
شهد القداس الإلهي الذي ترأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر، في ستاد الدفاع الجوي أمس السبت، مباركة البابا لعروسين حضرا القداس
وقالت العروس لـ|فيتو|، إنها متزوجة منذ عام ونصف واختيرا هي وزوجها بقرعة المحبة والسلام بهدف تمثيل الأسر المكونة حديثًا واستقرارها لتبارك بيد بابا السلام، وأنهما ارتديا ملابس الزفاف مجددًا ودخلا ليصافحا بابا الفاتيكان ويحصلان على المباركة.وأشارت العروس إلى أن دخولهما أمام رمز السلام ليس أمرا سهلا، وإنما أجريا عددًا من البروفات قبل أيام عدة من الزيارة.ومن جانبه، قال العريس، إن زيارة البابا رسالة للعالم بأن مصر موضع ومنبع السلام وانطلاق البركات والخيرات، مشيرا إلى أن اختيارهما للدخول أمام البابا فرانسيس صورة رمزية لعموم الأسر المسيحية بمصر ليباركها بالصلاة، معربًا عن بالغ سعادته الغامرة للزيارة والمباركة الشخصية ودعاء البابا له وزوجته.بدوره قال الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، إن العروسين، تم اختيارهما وفق قرعة أجريت بين المحافظات، التي توجد فيها إيبراشيات الكنيسة الكاثوليكية ووقعت على محافظة المنيا، لاختيار أحدث عروسين أديا إكليل الزواج خلال الأيام الماضية، حيث تم اختيار العريس فانوس نديم، 30 سنة، وهبة صديق، 23 سنة، لافتًا إلى أن العروسين تزوجا حديثًا.وبارك البابا فرنسيس، زواج عروسين تواجدا في ستاد الدفاع الجوي، خلال مراسم القداس الإلهي، وكان البابا فرنسيس وصل إلى ستاد الدفاع الجوي صباح أمس السبت، لترؤس صلاة القداس الإلهي، بحضور أكثر من 25 ألف مواطن.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)