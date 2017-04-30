وقالت العروس لـ|فيتو|، إنها متزوجة منذ عام ونصف واختيرا هي وزوجها بقرعة المحبة والسلام بهدف تمثيل الأسر المكونة حديثًا واستقرارها لتبارك بيد بابا السلام، وأنهما ارتديا ملابس الزفاف مجددًا ودخلا ليصافحا بابا الفاتيكان ويحصلان على المباركة.وأشارت العروس إلى أن دخولهما أمام رمز السلام ليس أمرا سهلا، وإنما أجريا عددًا من البروفات قبل أيام عدة من الزيارة.ومن جانبه، قال العريس، إن زيارة البابا رسالة للعالم بأن مصر موضع ومنبع السلام وانطلاق البركات والخيرات، مشيرا إلى أن اختيارهما للدخول أمام البابا فرانسيس صورة رمزية لعموم الأسر المسيحية بمصر ليباركها بالصلاة، معربًا عن بالغ سعادته الغامرة للزيارة والمباركة الشخصية ودعاء البابا له وزوجته.بدوره قال الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، إن العروسين، تم اختيارهما وفق قرعة أجريت بين المحافظات، التي توجد فيها إيبراشيات الكنيسة الكاثوليكية ووقعت على محافظة المنيا، لاختيار أحدث عروسين أديا إكليل الزواج خلال الأيام الماضية، حيث تم اختيار العريس فانوس نديم، 30 سنة، وهبة صديق، 23 سنة، لافتًا إلى أن العروسين تزوجا حديثًا.وبارك البابا فرنسيس، زواج عروسين تواجدا في ستاد الدفاع الجوي، خلال مراسم القداس الإلهي، وكان البابا فرنسيس وصل إلى ستاد الدفاع الجوي صباح أمس السبت، لترؤس صلاة القداس الإلهي، بحضور أكثر من 25 ألف مواطن.