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صور جديدة لـ«علاء مبارك» يشارك أهالي إمبابة لعب «الطاولة»
30
ابريل
2017
00:43 AM
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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| صباح اليوم الأحد، صورًا جديدة يظهر خلالها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يجلس في مقهى |رامي| منتظرًا دوره في الأكل من مطعم ناصر البرنس بمنطقة إمبابة
وظهر علاء مبارك خلال الصورة بصحبة مجموعة من الأهالي تجمعوا حوله للمشاركة في لعب الطاولة.
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