تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| صباح اليوم الأحد، صورًا جديدة يظهر خلالها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يجلس في مقهى |رامي| منتظرًا دوره في الأكل من مطعم ناصر البرنس بمنطقة إمبابة