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نقيب المهندسين: ملف الصحة المهنية خطير ونوليه اهتماما كبيرا
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أهمية ملف السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن مجلس النقابة يوليه اهتمامًا كبيرًا، قائلًا: «لا يمكن أن تنهض مجالات العمل في مصر دون الاهتمام بالسلامة المهنية، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة»
وأضاف «النبراوي»، خلال المؤتمر السنوي، الذي نظمته لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة: إن أهمية الصحة والسلامة المهنية لا تقتصر على العامل فقط، بل والقائمين على العمل أيضًا، مشيرًا أن العمل الذي يطبق أسس الصحة والسلامة بصورة ممتازة، تكون نسبة العمل به والإنتاج عالية، وكذلك النهوض بالعمال إلى مستوى راق من العمل، وهذا ما تحتاجه مصر من أبنائها المخلصين، حتى نعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.فيما أوضح المهندس محمد خضر، أمين عام النقابة، إن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات التي لا تجد اهتمامًا من جهات ومواقع مختلفة في مصر، وهذا ما يدعو للأسف، مشيرًا إلى أن معظم المواقع والمنشآت تستخدم الطرق البدائية في الأمان، وعلينا أن نعد مستقبلا جيدا لهذا المجال؛ لما له من أهمية تتعلق بأرواح المواطنين.جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الدكتور وائل المعداوي، وزير الطيران الأسبق، وعدد من خبراء السلامة والصحة المهنية، من بينهم الدكتورة سامية جلال سعد مستشار البيئة لمنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودكتور زراعي وليد فؤاد أبو بطة، ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا. أكد الحاضرون في كلماتهم على أن صناعة مستقبل جيد وحاضر بدون خسائر، يتركز في إدارة الصحة والسلامة، والذي لا يقتصر على مجال واحد، بل في كل المجالات، وأن الصحة والسلامة المهنية تساهم بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي من أساسيات التنمية المستدامة.وفي ختام المؤتمر، كرم نقيب المهندسين والأمين العام وأمين الصندوق المساعد ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية أعضاء اللجنة، وتسليمهم شهادات التقدير.
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