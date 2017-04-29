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وزير الزراعة يسافر إلى الخرطوم لبحث زراعة 90 ألف فدان بالسودان
كتب - أحمد مسعد: غادر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجهاً الى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين
وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد، إلى أن الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، لها دور هام في إحداث تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأوضح البنا، إن زيارته إلى السودان ستشمل عقد لقاءات موسعة مع البروفيسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات السوداني وعدد من كبار المسئولين السودانيين في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنه سيتم بحث خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان مخصصة للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق، بما يحقق التكامل الزراعي بين قطري وادي النيل.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة خلال تواجده في السودان، في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
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