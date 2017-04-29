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وزيرة التضامن تكشف حقيقة قرار إغلاق معاهد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن
29
ابريل
2017
23:11 PM
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كتبت – سحر عزام : نفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ما تردد عن إصدارها قرارًا بغلق معاهد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، موضحة إن معاهد الدعاة ومراكز التحفيظ تحصل على ترخيص من وزارة الأوقاف وليست من وزارة التضامن
وأضافت والي في مداخلة هاتفية مع برنامج |رأي عام| المذاع على قناة |Ten| مساء اليوم السبت بأن وزارة الأوقاف منذ عامين أصدرت قرارا بإغلاق معاهد الدعاة الغير مرخصة لحين مراجعة المناهج واختبار المحفظين في مراكز التحفيظ للتأكد من قدرتهم على تحفيظ القرآن الكريم.
وأكدت وزيرة التضامن إن خبر غلقها لمعاهد الدعاة شائعة يتعمد بعضها ترويجها في توقيتات معينة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، موضحة إن دور وزارة التضامن ينحصر فقط في مراقبة الجمعيات الأهلية من الناحية المالية والإدارية.
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