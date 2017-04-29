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بالصور .. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة مجرية بعد عام
29
ابريل
2017
23:11 PM
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شرم الشيخ - أحمد السيد: استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، أول رحلة مجرية قادمة من مطار بودابست الدولي، بعد توقف فترة جاوزت العام
ووفق مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، فإن الرحلة قدمت على متن طائرة شركة |ترافل|، المقرر أن تنفذ رحلات منتظمة خلال الفترة المقبلة بين مدينتي بودابست وشرم الشيخ.
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