بالصور .. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة مجرية بعد عام

شرم الشيخ - أحمد السيد: استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، أول رحلة مجرية قادمة من مطار بودابست الدولي، بعد توقف فترة جاوزت العام