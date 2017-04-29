بورسعيد - طارق الرفاعي: شهد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، ختام فعاليات المرحلة الأولى من |مشروع جامعة الطفل|، وذلك على مسرح الجامعة بكلية التربية النوعية

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبت ذلك فقرات فنية وموسيقية للأطفال، في حضور عدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري وأولياء أمور الطلاب المشاركين بالمشروع.

ووزع شاهين، خلال الحفل، شهادات اجتياز المرحلة الأولى على الأطفال المشاركين بمشروع جامعة الطفل للمرحلة العمرية من 9 إلى 10 سنوات، ومن 12 إلى 13 سنة، كما كرم أعضاء هيئة تدريس، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة ممن شاركوا بالمشروع.

وأعرب رئيس الجامعة، خلال كلمته، عن سعادته بختام المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، وأشاد بالإقبال الكبير من أبناء بورسعيد على التسجيل بها، مطالبًا مسؤولي المشروع باختيار أفضل 20 طفلاً من إجمالي 150 طفلاً شملتهم المرحلة الأولى، وذلك بهدف تشكيل لجنة لمتابعتهم في المراحل التعليمية المختلفة.

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