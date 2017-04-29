كتبت – سحر عزام : قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر تمثل لطمة على وجه الإرهاب بإرساله رسالة سلام للعالم أجمع من أرض مصر

وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج |الحياة اليوم| المذاع على قناة |الحياة| اليوم السبت، أن بابا الفاتيكان رفض إلغاء زيارته لمصر عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت كنائس في طنطا والإسكندرية، لافتة إلى أن بابا زيارة بابا الفاتيكان تمثل بركة كبيرة لمصر.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة لأهمية استثمار زيارة بابا الفاتيكان والذي يتابعه أكثر من مليار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحة أن انحنائها أثناء السلام على بابا الفاتيكان تمثل الطريقة المعتادة في السلام وفق لما تعلمته في المدرسة الكاثوليكية التي درست بها.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة