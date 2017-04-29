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المتحدث باسم الكنيسة يوضح دلالة ارتداء بابا الفاتيكان للقبعة خلال زيارته لمصر
29
ابريل
2017
20:12 PM
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كتبت – سحر عزام : أوضح الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن كل قبعة ارتداها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته التي اختتمها اليوم لمصر لها دلالة ورمزية معينة
وأضاف جريش في مداخلة هاتفية مع برنامج |صالة التحرير| المذاع على قناة |صدى البلد| اليوم السبت، أن ارتداء البابا للقبعة خارج الصلوات يرمز لخضوعه لكلمة الله حتى خارج الصلاة مثلما يرتدي المطارنة القبعات الحمراء أو البنفسجي، لافتًا إلى إن كل قبعة بلون ما لها دلالة معينة.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بضرورة استثمار زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر سياحيًا ودبلوماسيًا وذلك من خلال الترويج السياحي والتأكيد إن مصر آمنة وليست دولة للإرهاب.
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