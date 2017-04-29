



وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، إنه سيتم فتح باب التسجيل على الأماكن الشاغرة لمدة أسبوع، على موقع الحاسب العلمي، ابتداءً من الثلاثاء الموافق الثاني من مايو القادم وحتى التاسع من الشهر ذاته.



وطالبت الوزارة الأطباء، بالالتزام خلال التسجيل بقواعد إحتياجات الوزارة السابق الإعلان عنها، وذلك مراعاة وضمان لتغطية الخدمة الصحية بجميع محافظات الجمهورية والهيئات التابعة للوزارة.



كان أطباء التكليف قد اتخذوا خطوة تصعيدية جديدة بدخولههم في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الأطباء |دار الحكمة| بوسط القاهرة؛ اعتراضًا على ما ذكروه بـ|تجاهل وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم|.



تلك المطالب تتمثل في تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، إضافة لعدم فصل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية عن حركة التنسيق، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية، وكذلك أحقية الأطباء المكلفون بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية، بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات، حسبما ذكر الطبيب أحمد إسماعيل، ممثل عن الدفعة.

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