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إمام السيدة نفيسة: الأوقاف لم تخطرني بإحالتي للتحقيق.. وأمارس عملي بالمسجد
كتب ــ محمود مصطفى: قال الدكتور عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة، إنه لم يُخطر بإحالته للتحقيق من قِبل وزارة الأوقاف
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحال |رشدي| للتحقيق، أمس الجمعة؛ لإخلاله بواجبه الوظيفي، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأضاف رشدي في تصريحات لمصراوي السبت، أنه لا يزال يمارس عمله حتى الآن إمامًا بمسجد السيدة نفيسة، ولم يتم إيقافه عن العمل.
وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، في تصريحات لـ|مصراوي|، الجمعة، إن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة خلال الفترة الماضية، بإعداد ملف يتضمن مخالفات إمام مسجد السيدة نفيسة تمهيدا لإحالته للتحقيق، بسبب ظهوره الإعلامي المتكرر على القنوات الفضائية، ودفاعه الدائم عن الأزهر.
وأضافت المصادر، أن وزير الأوقاف أعطى تعليماته لمديرية أوقاف القاهرة، بتهميش عبدالله رشدي خلال الفترة المقبلة، وإبعاده عن مسجد السيدة نفيسة، بسبب دفاعه عن الأزهر، الذي توجد بين قياداته وبين مختار جمعةخلافات منذ فترة، بحسب قولها.
ولفتت المصادر، إلى أن وزير الأوقاف تدخل الأسبوع الماضي لمنع ظهور إمام مسجد السيدة نفيسة في برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناة on e، بسبب دفاعه عن الأزهر، مشيرة إلى أن مختار جمعة أخبر مسئولي البرنامج أن الشيخ عبدالله رشدي لا يمثل المشيخة كي يدافع عنها، وإنما هو إمام بوزارة الأوقاف، وبالفعل تم الاعتذار له عن الظهور في الحلقة.
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