كتبت- ياسمين محمد: أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مهرجان ختام الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، بمقر اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة

حضر المهرجان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، الدكتورة فريدة مجاهد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وعدد من قيادات الوزارة.

شهدت أولى فقرات الحفل، مجموعة من العروض الرياضية التي قدمتها الفرق الفائزة في تصفيات الإدارات والمديريات التعليمية، وتفقد الوزير عددًا من المعارض الفنية والزراعية التي تم تنفيذها في إطار الأنشطة المدرسية، وتبدأ بعد قليل العروض الفنية للطلاب.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة