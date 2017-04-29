قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن أعضاء الهيئة أبدوا ملاحظاتهم حول 15 مادة من أصل 127 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحًا أن اعتذار رئيس الهيئة عن حضور الاجتماع جاء لأمر شخصي

وأشار الوكيل الأول، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الهيئة، إلى أن أبرز المواد كانت حول ضوابط تعيين الصحفيين في المؤسسات فضلا عن تعريف المؤسسات الكبرى وتحديد بعض المفاهيم.وأضاف: |سنكمل باقي القانون في اجتماعنا المقبل والمقرر انعقاده الأحد المقبل|، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الهيئة عليهم تقديم رأيهم حول القانون قبل 19 مايو لعقد جلسة استماع لهم بعدها.وأكد حسن، أن الهيئة حريصة على حقوق الصحفي وواجباته، قائلا: |دورنا النهوض بالمؤسسات وعودة ريادة الصحافة المصرية|، نافيًا وجود أي خلاف بين أعضاء الهيئة حول الترشيحات المتعلقة برؤساء تحرير الصحف ومجالس الإدارات.وشدد على أنهم لم يحددوا أسماء بعينها، وأن كل ما تواتر من أنباء غير صحيح والهيئة مستقلة ووحدها المنوطة بالاختيارات|.