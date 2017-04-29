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الوطنية للصحافة تستكمل تشكيل باقي لجانها
29
ابريل
2017
18:44 PM
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شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، باقي لجانها خلال اجتماعها عصر اليوم السبت، برئاسة عبدالله حسن الوكيل الأول المفوض، بواقع ست لجان، وتم اختيار شارل فؤاد، لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد الهواري، لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت لرئاسة لجنة التطوير والتدريب
وكانت الهيئة شكلت ثلاث لجان في اجتماعها الأول وهي: اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك، ولجنة الشكاوى برئاسة عضو المجلس مجدي البدوي، ولجنة تقويم الأداء الصحفي والتقييم برئاسة دكتور علم الدين.يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة شكلت هيئة مكتبها بعضوية عبدالله حسن وكيل أول وعصام فرج وكيل ثان، كما اختارت الهيئة نايف عبد الله رئيس قطاع الصحافة أمينا عاما.
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