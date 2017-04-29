شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، باقي لجانها خلال اجتماعها عصر اليوم السبت، برئاسة عبدالله حسن الوكيل الأول المفوض، بواقع ست لجان، وتم اختيار شارل فؤاد، لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد الهواري، لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت لرئاسة لجنة التطوير والتدريب