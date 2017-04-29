أكد مصدر أمني، مسئول بالإدارة العامة للمرور القاهرة، أنه لم يتم إغلاق أو إجراء أى تحويلات مرورية بكورنيش النيل بمنطقة المعادى قبل وصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى المعهد الإكليريكى

وأضاف المصدر، أن رجال المرور بإشراف اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة يقومون بتنظيم الحركة المرورية بالشوارع وخطوط سير موكب البابا فرانسيس ولم يتم إغلاق أى من الشوارع حتى الآن ولكن كان يجرى تحويل بعض مسارات الطرق، أثناء مرور موكب البابا، في حين أنه كان يقابله تعاون كبير من قائدي المَركبات من المواطنين، والذي لم ينتج عنه أي تأثيرات على الحركة المرورية على الطرق.

وانتشر مئات من رجال المرور، في شوارع وميادين ومحاور القاهرة، للتخفيف من حدة التكدسات المرورية، وفك الخناق المروري، وإجراء التحويلات المرورية البديلة، وضربت الكثافات المرورية، مناطق المعادي وكورنيش النيل، ومناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، وامتد أثر الكثافات حتى شوارع وميادين وسط القاهرة وكوبري أكتوبر .

جدير بالذكر أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وصل إلى القاهرة أمس الجمعة، فى زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.