يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا الأحد مائل للحرارة على شمال البلاد حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 18 33

الإسكندرية 17 28

مطروح 12 29

بورسعيد 18 24

دمياط 17 24

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 14 33

السويس 14 34

العريش 11 27

نخل 11 32

طابا 13 33

الطور 21 30

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 33

شرم الشيخ 25 31

رفح 10 26

كاترين 17 27

سيوة 17 37

المنيا 17 34

الفيوم 17 34

رأس سدر 19 31

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 20 34

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 26 39

شلاتين 23 35

حلايب 27 32

الوادى الجديد 21 36

قنا 21 37

نويبع 24 33

السلوم 16 29



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى



مكة المكرمة 26 37

المدينة 24 38

الرياض 21 33

المنامة 28 34

أبوظبى 28 37

الدوحة 28 34

الكويت 25 36

دمشق 11 29

بيروت 18 34

عمان 13 28

القدس 13 26

غزة 16 25

بغداد 20 36

مسقط 27 33

صنعاء 14 26

الخرطوم 26 41

طرابلس 15 22

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 12 20

نواكشوط 20 30



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى



أنقرة 09 21

إسطنبول 13 26

إسلام آباد 18 32

نيودلهى 25 40

جاكرتا 24 32

بكين 17 33

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 22

أثينا 13 24

روما 07 20

باريس 06 16

مدريد 08 18

برلين 03 12

لندن 08 14

مونتريال 08 20

موسكو 07 10

نيويورك 11 23

واشنطن 24 28