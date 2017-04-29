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الثلاثاء.. بدء فعاليات معرض ومؤتمر الوادي لتقنيات الزراعة بالأقصر
تبدأ فعاليات معرض ومؤتمر الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، الثلاثاء المقبل، بالأقصر، بمشاركة 100 شركة محلية وعالمية يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات زراعية جديدة تساهم في زيادة معدلات الانتاج الزراعي بمحافظات جنوب الوادي
وحقق |المعرض|، نجاحا كبيرا، في الثمان أعوام الماضية، وساهم في تطوير القطاع الزراعى لمحافظات صعيد مصر من خلال ادخال المزارعين للتكنولوجيا المتقدمة التى ساهمت الشركات العارضة فى ابرازها، أهمها وقاية المزروعات والتنمية المستدامة|.
وتسعى الشركات العالمية المشاركة، الى تقديم الدعم الفنى ، والتقنى للمزارعين من خلال عدد من الندوات والمحاضرات التي تجريها الشركات عن اهم التطبيقات للعمليات الزراعية السليمة والتى تحقق زيادة مؤكدة فى انتاجية المحاصيل الزراعية.
ويحظى المعرض، باهتمام كبير من العاملين بقطاع مستلزمات الانتاج من الشركات الزراعية العاملة بالسوق المصرى في |الاسمدة والمبيدات المبيدات الحيوية والبذور عالية الانتاجية المقاومة لبعض الامراض الفطرية ومستلزمات الرى الحديث الى جانب الشتلات ومستلزمات الصوب الزراعية باعتباره الحدث الاهم للقطاع الزراعى والملتقى الاستثمارى للموزعين والتجار من محافظات مصر المختلفة من الوجهين | البحرى , والقبلى|.
كما يحرص مزارعى الصعيد على حضور الفعاليات المستمرة على مدار 3 ايام خلال الفترة من 2 الى 4 مايو 2017 للتعرف على ماهو جديد يخدم قطاع الزراعة وقابل للتطبيق على ارض الواقع الى جانب التعرف على اهم الجوانب الفنية والعلمية التى يجب تطبيقها للنهوض بالمحاصيل الزراعية وزيادة الانتاج .
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