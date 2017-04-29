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الجريدة الرسمية تنشر موافقة الداخلية على منح 63 شخصا جنسيات أجنبية
29
ابريل
2017
12:30 PM
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نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 95، الصادر في 24 أبريل 2017، قرار وزارة الداخلية رقم 552 لسنة 2017، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وقرار رقم 553 لسنة 2017، بشأن السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وقرار الداخلية رقم 554 لسنة 2017، بشأن السماح لـ20 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية
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