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عضو البحوث الإسلامية: مؤتمر السلام يدعم جسور الثقة بين الأزهر والفاتيكان
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مؤتمر الأزهر العالمي للسلام كان من المؤتمرات الفارقة، لأنه يدعم جهود بناء جسور الثقة بين مؤسسة الأزهر وهى المؤسسة الإسلامية الأولى فى العالم ومجلس الكنائس العالمي وبابا الفاتيكان أكبر مؤسسة مسيحية عالميًا
وأضاف الجندي فى تصريحات لـ|بوابة الوفد|، أن المؤتمر كان حقًا لقاء الشرق بالغرب، حيث مجلس حكماء المسلمين الذى يرأسه شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، مشيرًا إلى أن المؤتمر جمع أهم قيادتين لأكبر ديانتين فى العالم.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن لقاء الطيب وفرنسيس رسالة للرأى العام العالمى والغربى بالذات أن الإسلام منفتح على السلام ويعرفه وسط الدوامات التى نراها خاصة الممارسات العبثية التى يقوم بها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية.
وتابع |ولذلك فإن هذا يؤكد دور الأزهر على المستوى الداخلى ومستوى العالم الإسلامى ويؤكد أن الأزهر فعلا يقوم على رسالة الإسلام فى بيان الإسلام الوسطى الذى يبنى ولا يهدم ويقبل الحوار مع الآخر ويبنى جسور الثقة مع الأخوة المسيحيين|.
وأوضح، أن المؤتمر رسالة مهمة للذين يهاجمون الأزهر فى الآونة الأخيرة لكى يعرفوا قيمته فى العالم، مضيفا |المؤتمر يقدم شهادة من قادة الأديان والذين شاركوا فيه أن الأزهر هو المؤسسة التى فى استطاعتها إعادة قيم التعايش المشترك والمواطنة وأن من يقول غير ذلك يسبح ضد التيار ويقول كلاما ضد الحقيقية|.
كان الأزهر الشريف عقد أمس الجمعة، الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام الذي عقد على مدار يومين بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وممثلين عن مجلس الكنائس العالمي ومختلف الطوائف المسيحية حول العالم وألقى فيها بابا الفاتيكان كلمة الختام.
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