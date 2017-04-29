قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عدد المتدربين من أفريقيا بالدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، بلغ 200 صحفي، مؤكدًا أن القاهرة عندما تدرب الصحفيين الأفارقة، تقوم بتدريبهم صحفيًا، وليس سياسيًا

وأضاف مكرم، خلال افتتاح الدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، أن مصر منذ الأزل جزء من أفريقيا، وجزء من العرب، مؤكدًا أن قضيتنا المشتركة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي الاستعمار والوحدة.

وتابع قائلًا: |من دون جهود مصر وأفريقيا ودول حوض النيل، سيصعب على القارة تجاوز المشكلات الموجودة، نريد للقارة أن تغوص عمقًا فيما وراء فيكتوريا|.

ويُعتبر اليوم الأحد، هو أول يوم عمل للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد اختياره رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.