اخبار مصر
-
رياضة
- قصة السبع العجاف لمعلم افريقيا
- سموحة يبدأ تحضيراته لمواجهة الداخلية
- الوكالة العالمية للمنشطات تعيد فتح معمل مدريد
- الأهلي يضغط بورقة الكاف لزيادة أعداد الجماهير بأفريقيا
- مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك لكشف ملابسات مباراة المقاصة
- اليوم.. الأهلي يلتقي الزمالك في «قمة» دوري سوبر السلة
- اتحاد السلة يطالب وزير الرياضة بحل أزمة بث إسرائيل لمونديال الشباب
- اليوم.. ختام البطولة الأفرو آسيوية لكرة السرعة بالغردقة
- الأهلي يلتقي الأوليمبي والزمالك مع أكتوبر في دوري «محترفي اليد»
- شركة تسويق تعرض مشاركة الأهلي بدورة ودية عالمية الشهر المقبل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مكرم محمد أحمد: القاهرة تدرب الصحفيين الأفارقة صحفيا وليس سياسيا
29
ابريل
2017
12:30 PM
بواسطة
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عدد المتدربين من أفريقيا بالدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، بلغ 200 صحفي، مؤكدًا أن القاهرة عندما تدرب الصحفيين الأفارقة، تقوم بتدريبهم صحفيًا، وليس سياسيًا
وأضاف مكرم، خلال افتتاح الدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، أن مصر منذ الأزل جزء من أفريقيا، وجزء من العرب، مؤكدًا أن قضيتنا المشتركة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي الاستعمار والوحدة.
وتابع قائلًا: |من دون جهود مصر وأفريقيا ودول حوض النيل، سيصعب على القارة تجاوز المشكلات الموجودة، نريد للقارة أن تغوص عمقًا فيما وراء فيكتوريا|.
ويُعتبر اليوم الأحد، هو أول يوم عمل للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد اختياره رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع