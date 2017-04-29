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بالصور.. استمرار إقبال المواطنين على معرض الأسر المنتجة بأرض المعارض
استمر إقبال المواطنين بكثافة على معرض الأسر المنتجة |ديارنا| والذي تجاوز عدد زواره حتى يوم أمس 30 ألف مواطن
وسيغلق المعرض المقام بمبنى الصندوق الاجتماعي في أرض المعارض بمدينة نصر أبوابه أمام المواطنين غدا الأحد، حيث يعد آخر أيام المعرض وآخر فرصة للزيارة والشراء.
وصرحت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بأن مبيعات المعرض حققت حتى يوم الخميس وقبل ثلاثة أيام من إغلاقه ماقيمته 3.8 ملايين جنيه مشيرة الى أن العائد يكون لصالح المرأة و الشباب والأسر المنتجة بشكل عام في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يساهم في تحسين دخل هذه الفئات ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية في هذه المناطق التي تقيم تلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفة أن المعرض يشجع أيضاً المنتج المصري الذي يتميز بخاماته المحلية ويحفز إقبال الجمهور عليه خاصة في ظل جودته وسعره المنخفض مقارنة بالسلع المستوردة والتي أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية بعد التحرك الذي شهده سعر الصرف.
وأشارت غنيم إلى أن المنتجات القطنية والوبريات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، إضافة إلى السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان، حيث تم عرض هذه المنتجات بأسعار تنافس مثيلتها بالأسواق وذلك تيسيراً على المواطن المصري مثل منتجات التمور والبلح والكاركديه وزيت الزيتون والتوابل وكذلك السجاد والتحف اليدوية وزينات رمضان والمفروشات اليدوية إقبالا واسعا.
وأوضحت أن أهم ما يميز منتجات المعرض أنها يدوية وتراثية مصنوعة من خامات البيئة بكل محافظة من محافظات مصر الـ27، مما يجعل الزائر يشعر بالاستمتاع خلال الزيارة وقد لوحظ خلال أيام المعرض زيارة جاليات عربية وأجنبية للمعرض وإقبالهم على شراء المنتجات البيئية والمفروشات والسجاد.
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد افتتحت معرض ديارنافي التاسع عشر من إبريل يرافقها عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ورشا رمضان وكيل اللجنة والنائب يسري الأسيوطي، وسلفيا نبيل وسولاف درويش، ونيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقد زار المعرض العديد من المسئولين والوزراء والنواب والشخصيات العامة والذين أشادوا بمستوى المنتجات المعروضة .
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