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نشرة الأخبار.. وأبرزها: توافد المواطنين على قداس بابا الفاتيكان
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية تغطيات شاملة لمختلف الأخبار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية
. وفيما يلي أهم الأخبار المنشورة:بدء توافد المواطنين على قداس بابا الفاتيكان في ستاد الدفاع الجويمواجهة ثأرية بين الريـال وفالنسيا.. وبرشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا«الفقي»: يجب تدريس خطاب بابا الفاتيكان في المدارس وتواضروس هبة من اللهاجتماع طارئ اليوم لـ«القضاة» لبحث تداعيات أزمة «الهيئات القضائية»أطباء التكليف يبدءون اليوم اعتصاما مفتوحا حتى الاستجابة لمطالبهم«ستوك رمضان صبحي» يواجه وست هام اليوم بالدوري الإنجليزيالأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33اليوم.. وزيرا التجارة والاستثمار يضعان حجر أساس مجمع الأسمنت بسوهاجبالصور.. نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف ابنة إيهاب طلعت على أدهم جاويشإسعاف دمياط: تفحم 5 جثث من أسرة واحدة في حريق عقار دمياطحريق ضخم في عقار مكون من 3 طوابق بدمياط.. وأنباء عن وفياتأسامة كمال لـ«شيخ الأزهر»: «حقك جالك النهاردة بعد التربص ضدك»17 أتوبيسا لنقل وفد الأقباط من المنيا للمشاركة في قداس بابا الفاتيكانالحكم على متهمي «خلية وجدي غنيم».. اليومترامب: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية إهانة للصيننادي القضاة: انعقاد الجمعية العمومية في موعدها الجمعة المقبلةبالصور.. توفيق عكاشة وحياة الدرديري في حفل زفاف مدير قناة «الفراعين»بالصور.. أهالي الأقصر يستقبلون حسن عامر بعد مشاركته في «أمير الشعراء»بالفيديو.. سر تحدث بابا الفاتيكان باللغة العربية في مؤتمر السلام بمصرمواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية20 صورة تلخص اليوم الأول للبابا فرانسيس في مصربالفيديو والصور.. إقالة محافظ عدن تشعل احتجاجات في جنوب اليمن
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