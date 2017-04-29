يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، جلسة مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة لبحث الأوضاع العاجلة والمهمة على الساحتين الفلسطينية والعربية

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.