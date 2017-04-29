بدأ منذ قليل، توافد الآلاف من المصريين المصلين لحضور القداس الإلهي الذي يرأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي

ومن المنتظر أن يحضر القداس 25 ألف مواطن يمثل عدد كبير منهم طوائف الكاثوليك في مصر، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة والسياسية.ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارة بابا روما التاريخية للقاهرة والأولى من نوعها منذ توليه السدة البطرسية.