يبدأ أطباء التكليف دفعة مارس 2017 اليوم السبت، اعتصاما مفتوحا بعد وصول التفاوض مع المسئولين في وزارة الصحة إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ مطالبهم

يأتي الاعتصام ردا على تجاهل الوزارة لمطالبهم والدخول في اعتصام مفتوح بنقابة الأطباء حتى الاستجابة لهم.فيما يتوجه ممثلو الدفعة إلى ديوان عام وزارة الصحة لمقابلة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأحد المقبل.اقرأ أيضا: تهديد الأطباء بالدخول في اعتصامالصحة ترد على الأطباء بشأن أزمة التكليفمطالب الأطباء من وزارة الصحة