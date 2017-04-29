كتب - هاني سمير: شهدت الليلة الماضية العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي

على الصعيد المحلي، كان الأبرز العثور على جزء من جسد بشري أسفل كوبري المطار بالأقصر، أما على الصعيد الدولى فكان الأبرز إجراء كوريا الشمالية تجربة جديدة

لإطلاق صاروخا باليستيا، ورد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك التجربة، وهذا بالإضافة إلى حدوث زلزال ضخم ضرب جنوبي الفلبين.

العثور على أشلاء بشرية أسفل كوبري المطار بالأقصر

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، جهودها لكشف غموض العثور على جزء من جسد بشري عبارة عن ساعد لأحد الذراعين، أسفل كوبري المطار بوسط المدينة.

تلقى اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد عثور الأهالي على جزء من جسد بشري أسفل كوبري المطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد إيهاب مصطفى، مفتش مباحث المديرية، إلى موقع الحدث، وتبين من المعاينة المبدئية، أن هذا الجزء عبارة عن ساعد لذراع بشري.

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية |يونهاب| نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أجرت اختبارا جديدا لصاروخ باليستي.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن مدى الصاروخ والمسافة التي قطعها ولكن مصادر حكومية أمريكية صرحت بأن الاختبار لم يكن ناجحا حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأطلق الصاروخ من منطقة بيونجان الجنوبية الواقعة شمال العاصمة بيونغيانغ في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي، حسبما قال مستشار لرئيس أركان جيش كوريا الجنوبية.

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ترامب: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية لم تحترم رغبات الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق صاروخ |لم تحترم رغبات الصين.|

وكتب ترامب على تويتر |كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم عندما أطلقت صاروخا اليوم، على الرغم من أنها لم تنجح، إنه أمر سيء!|.

زلزال بقوة 7,2 درجة يضرب جنوبي الفلبين

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي الفلبين اليوم السبت، ما أسفر عن تدمير بعض المباني وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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ليبيا تحتجز سفينتين تهربان الوقود قبالة سواحلها

قال مسؤول ليبي، مساء الجمعة، إن قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الليبية تمكنت من احتجاز سفينتين كانتا تقومان بتهريب الوقود المدعوم بعد تبادل

لإطلاق النار مع إحدى عصابات التهريب، دون وقوع إصابات.

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