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بالصور.. بدء توافد المواطنين لحضور قداس بابا الفاتيكان باستاد الدفاع الجوي
29
ابريل
2017
07:41 AM
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كتب- مصطفى المنشاوي: بدأ توافد عدد كبير من المواطنين من كافة أنحاءالجمهورية، على استاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوى، وذلك لحضورالقداس المقام بحضور البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان
ومن المقرر أن تبدء فعاليات القداس فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشر.
ومن المنتظر أن يحضر القداس 25 ألف مواطن يمثل عدد كبيرمنهم طوائف الكاثوليك فى مصر، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة والسياسية.
وشهد محيط الاستاد تواجد أمني مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة.
ووصل البابا فرنسيس إلى مصر، صباح الجمعة، والتقى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباك الأرثوذكس.
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