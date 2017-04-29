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الأخبار المتوقعة اليوم السبت 29 أبريل 2017
القاهرة - (أ ش أ): القاهرة
. يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في زيارة سريعة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
القاهرة .. يترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القداس الإلهي بالقرية الأوليمبية للدفاع الجوي بمشاركة ست طوائف كاثوليك مصرية، وبحضور ٢٥ ألفا من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية.
القاهرة.. تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا وذلك لوضع ملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.
الجزائر.. يتوجه نحو 955 ألف و426 ناخبا من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية لـ4 مايو 2017، ويمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.
الخرطوم.. يبدأ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام.. يلتقي خلالها بالرئيس السوداني عمر البشير وعدد من كبار المسئولين بالدولة، كما يلقي عددا من المحاضرات العلمية والثقافية.
سوهاج.. يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بزيارة إلى محافظة سوهاج لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت في منطقة غرب جهينة بالمحافظة بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع.
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