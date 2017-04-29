القاهرة - (مصراوي): يترأس البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان، اليوم السبت، القداس الإلهي بالقرية الأوليمبية لاستاد الدفاع الجوي بمشاركة الست طوائف الكاثوليكية في مصر، وبحضور ٢٥ ألف مسيحي بكافة محافظات الجمهورية

ويشهد محيط استاد 30 يونيو |الدفاع الجوي|، بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، استنفارًا أمنيًا، تمهيداً لإقامة قداس يترأسه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

ووضعت أجهزة الأمن عدة ضوابط أمنية لتسهيل دخول المكان والانصراف منه بهدوء، جاء أبرزها: الالتزام بالدعوة، وعدم اصطحاب آخرين، وفتح البوابات من الخامسة صباحًا وغلقها في الثامنة، مع عدم ترك السيارات بالقرب من الاستاد.

ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان القاهرة، الجمعة، حيث ألتقى الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر السلام.

وكان وصل البابا فرنسيس إلى الكنيسة البطرسية، عقب مؤتمر مشترك بفندق الماسة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤتمر السلام العالمي بمشيخة الأزهر بحضور الدكتور أحمد الطيب.

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