

تلقى اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد عثور الأهالي على جزء من جسد بشري أسفل كوبري المطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد إيهاب مصطفى، مفتش مباحث المديرية، إلى موقع الحدث، وتبين من المعاينة المبدئية، أن هذا الجزء عبارة عن ساعد لذراع بشري.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، وتم مخاطبة جميع المستشفيات بحصر عمليات بتر الأعضاء بالمستشفيات خلال الفترة الأخيرة، كما تم حصر بلاغات التغيب والاختفاء خلال الفترة الماضية، وذلك للوصول إلى خيوط تكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تأمر بانتداب الطبيب الشرعي، لمعاينة الجزء الذي تم العثور عليه.

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