أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اتفاقية تيران وصنافير لم يتم عرضها على اللجنة التشريعية حتى الآن، ولم تدرج على جدول اللجنة

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريح لـ|فيتو|، أن رئيس المجلس أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، ضمن الإجراءات المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات عندما تصل للمجلس، ومن المفترض أنها حاليًّا داخل اللجنة التشريعية، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة لم يحصلوا على نسخة منها حتى الآن لبداية دراستها.