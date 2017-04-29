احتفل الزميل عبد الرحمن عباس رئيس قسم التحقيقات بجريدة وبوابة «فيتو»، بخطوبته على الزميلة نورهان ماجد محررة البحث العلمي بقسم الأخبار، أمس الجمعة، في حفل عائلي ضم أقارب العروسين