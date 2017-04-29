تداول عدد من سكان شارع العشرين بفيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| صورًا لغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، مما آثار غضب الأهالي لعدم قدرتهم علي عبور الطريق سبب مياه الصرف الصحي الغضب الأهالي لعدم قدرتهم علي عبور الطريق سبب مياه الصرف الصحي