وأشار الحزب في بيان له، إلى أن أي مواطن يبدي معارضته للنظام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مُعرَّضًا لتلفيق التهم، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحريات وحق الإنسان في إبداء رأيه، مشيرا إلى أن هذا ما حدث مع أعضاء الحزب المحبوسين وسيتكرر في الفترة المقبلة مع كثير من شباب الثورة خاصة شباب الأحزاب.