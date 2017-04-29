وأضاف العليمي في تصريح لـ|فيتو|، أن القانون ليس تدخلا في شئون الهيئات القضائية، فالتدخل يكون في الاختصاص، والقانون ليس كذلك، مشيرًا إلى أن من يعتبر القانون |سيئ السمعة| فليتبع الخطوات التي أرساها الدستور، قائلا: |من له مصلحة في رفض قانون الهيئات القضائية يطلب الطعن والمحكمة لها حرية الرأي فيه|.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي أثار غضب القضاة، واعتبروه انتهاكًا لعدم استقلال القضاة.ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ممهورة بتوقيع الرئيس مما يؤكد نفاذها.