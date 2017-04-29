-
رياضة
- خالد الغندور يهاجم إيناسيو ولاعبي الزمالك
- حازم إمام يوجه انتقادات لاذعة لإيناسيو
- تأجيل مباراتي الترقي بالقاهرة 24 ساعة بسبب زيارة بابا الفاتيكان
- حازم إمام يحذر: الزمالك عليه الفصل بين الدوري وإفريقيا وإلا الدخول في أزمة
- صحيفة فرنسية تنشر قائمة بأفضل 50 مدرب في العالم
- رئيس كابس يونايتد: نواجه أزمة قبل مباراة الزمالك.. وقد نوجه طلبا للكاف
- رغم تعثر يوفنتوس أمام أتلانتا..بيانيتش يحقق رقما قياسيا خاص به
- مدرب حراس المنتخب يعلق على تولي معلول تدريب تونس
- بالصور.. السودان تغرد بإيقاعات تراثية في مهرجان الموسيقى
- «ماكيدا» يحذر لاعبي الاتحاد قبل مواجهة النصر للتعدين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
برلماني: عدد من القضاة راضون عن قانون الهيئات القضائية
قال عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن هناك قضاة راضين عن قانون الهيئات القضائية، وأنه قابل بعض القضاة وأعلنوا عن تأييدهم للقانون الذي صدر من مجلس النواب
وأضاف العليمي في تصريح لـ|فيتو|، أن القانون ليس تدخلا في شئون الهيئات القضائية، فالتدخل يكون في الاختصاص، والقانون ليس كذلك، مشيرًا إلى أن من يعتبر القانون |سيئ السمعة| فليتبع الخطوات التي أرساها الدستور، قائلا: |من له مصلحة في رفض قانون الهيئات القضائية يطلب الطعن والمحكمة لها حرية الرأي فيه|.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي أثار غضب القضاة، واعتبروه انتهاكًا لعدم استقلال القضاة.ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ممهورة بتوقيع الرئيس مما يؤكد نفاذها.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)