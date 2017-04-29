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نادي القضاة: انعقاد الجمعية العمومية في موعدها الجمعة المقبلة
أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، انعقاد الجمعية العمومية للقضاة في موعدها الجمعة المقبلة الموافق 5 مايو، بمقر دار القضاء العالي
وأعلن نادي القضاة أن الهدف من الجمعية العمومية الدفاع عن استقلال القضاء، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على قانون الهيئات القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.ومن المقرر أن يناقش القضاة خلال جمعيتهم العمومية القرارات الواجب اتخاذها، بالإضافة إلى طرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة على الجمعية العمومية احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء وفقا لبيان النادي.وطالب نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية.كما طالب النادي، جموع القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحضر الجلسات؛ لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.ومن المقرر أيضا أن يطرح نادي القضاة أيضا مسألة الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.
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