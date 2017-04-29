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الهاشمي: زيارة البابا فرانسيس دعم للأزهر ضد الفكر التكفيري
قال الطاهر الهاشمي، القيادى الشيعي وعضو المجمع العالمي لآل البيت، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر في تلك الأوضاع الراهنة لها دلالات هامة، أبرزها إدراك البابا لدور مصر والأزهر الشريف في التصدي للفكر التكفيري
وأضاف الهاشمي في تصريح لـ«فيتو»، إن الفكر التكفيري امتدت آثاره إلى داخل الدول الغربية نفسها، مما استدعى استنفار كافة المؤسسات لمواجهته، وجاءت زيارة البابا فرانسيس للقاهرة رسالة للعالم مفادها بأنه لا سلام دون مصر، لذا فالحفاظ على أمنها حفاظ على أمن العالم بأسره، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تعد دعمًا لمؤسسة للأزهر التي تواجه بحملات من قبل السلفية وغيرها من الحركات الممولة من أجل إسقاطها، كما جاءت بعد هجمات إرهابية على الكنائس المصرية مما يعد دعما كبيرًا للأقباط في مواجهة الإرهاب. يذكر أن مصر استقبلت البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذي يزورها لمدة يومين، والتقى الرئيس السيسي وشيخ الأزهر، وعدد من المسئولين في زيارة تحمل رسالة سلام للعالم، وسط ترحيب محلي واهتمام دولي.
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