ردد خورس الكلية الإكليركية فى حضرة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية،بطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس،بابا الفاتيكان، عدد من الترانيم والألحان خلال الصلاة المسكونية بين رأسي الكنيسة الأرثوذوكسية والكاثوليكية

وعزف الإكليريوس فى البداية لحن الشهداء، الخاص بشهداء الكنيسة البطرسية، ثم قاموا بعد ذلك بعزف ترنيمة طوبى لصانعي السلام.

وعقب الانتهاء من ترديد الألحان، قام الشمامسة بقراءة انجيلية من انجيل ( مت 5:12-1)، ثم ترأس البابا تواضروس والبابا فرنسيس الصلاة.

وفى ختام الصلاة، عزفت ألحان قبلة السلام، وتم ترديد ترنيمة( أبانا الذي فى السماوات)، ثم قام البابا فرنسيس والوفد المرافق له باشعال الشموع على اروح شهداء البطرسية.