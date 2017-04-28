بابا الفاتيكان يضع إكليلا من الزهور على لوحة شهداء البطرسية

زار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الكنيسة البطرسية بصحبة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية