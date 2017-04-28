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شاهد ..اللمسات النهائية لاستعدادات استقبال البابا باستاد ٣٠ يونيو
28
ابريل
2017
22:45 PM
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أنهت القوات المسلحة الاستعدادات النهائية لمراسم استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان باستاد ٣٠ يونيو بالقرية الأولمبية للدفاع الجوي؛ قامت الشئون المعنوية للقوات المسلحة بجهود جبارة لإخراج القداس الإلهي الذي يقيمه البابا وسط ٢٥ ألف قبطي من الطوائف الكاثوليكية على مستوى الجمهورية؛ بالمظهر الراقي الحضاري أمام العالم كله
.وهذه بروفات الاستعدادات النهائية.
شاهد الفيديو:
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