زار طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، وعدد من أعضاء السفارة، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين المصابين في حادث الحريق بالمبنى الملاصق لمقر رئاسة الوزراء الأردني، للاطمئنان عليهم والوقوف على الرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى مدينة الحسين الطبية العسكرية في عمان

وأوضح السفير المصري ان المصابين يتلقون العلاج اللازم في قسم العناية المركزة بالمستشفى تحت اشراف فريق طبي متخصص، مشيرا الى ان أحدهم في حالة حرجه حيث يعاني من حروق شديده بلغت نسبتها 73%، بينما تعد حالة المصابين الاخرين مستقرة نسبيا وفقا للراي الطبي، ومن المنتظر خروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وذكر عادل ان الدكتور هاني الملقى رئيس الوزراء الأردني، قد قام بزيارة المصابين في المستشفى، في لفته إنسانية من جانب سيادته، تعبر عن حجم التقدير للجالية المصرية المقيمة في الأردن والعمالة المصرية بمختلف فئاتها، كما قام كل من غالب الزغبي وزير الداخلية الأردني وامين عام مجلس الوزراء الأردني بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقامت السفارة بانهاء إجراءات شحن جثماني مواطنين كانا قد فارقا الحياة على أثر الحادث الذي وقع في ٢٧ الجاري.